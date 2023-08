インハンド INHAND DVD 全6巻セット

山下智久主演によるヒューマン・サイエンスミステリー。ロボットハンドの義手を持つ無愛想でドSな変わり者の天才科学者・紐倉哲が、次々と巻き起こる難事件をあっと驚く科学的な方法で鮮やかに解決していく。

レンタル落ちになります。

最後まで再生確認済みです。

まとめて収納出来る新品のケースに、枚数分のディスクと表紙を入れて発送します。ケースは2個になります。

スレ、キズ、ヤケ等がある場合があります。レンタル品である事をご理解の上ご購入をお願い致します。

コメントなしで即購入OKです。

出演者

山下智久

濱田岳

菜々緒

藤森慎吾

高橋春織

酒井貴浩

時任三郎

田口トモロヲ

松尾貴史

利重剛

光石研

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

