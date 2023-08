ローズティアラ

ローズティアラ アイレット刺繍 ワンピースサイズ 38新品タグ付き定価 26,400円オフホワイト大人可愛くキュートでとても可愛いです^ ^手洗い可能。サイトよりコットン100%のアイレット刺繍がナチュラルでフェミニンな印象を作るマキシ丈ワンピース 【 手洗いOK 】 [ Design & Styling ] 2つのアイレット刺繍生地を使用して動きを出したデザインはティアード切替で可座になびくふんわり感が愛らしいデザインに。 程よくあいたVネックが顔周りをすっきりとデコルテラインをきれいに見せてくれるデザインです。 ナチュラルな印象のコットンワンピースも贅沢に使用したアイレット刺繍がリラックス感のあるフェミニンスタイルを作ってくれます。 一枚で着るのはもちろん、今シーズンはダブルのテーラードジャケットを合わせるのもおすすめ。 [ About Item ] 裏 地: 袖のみ裏なし 袖 丈: 7分袖 洗 濯: 水洗い可 Rose Tiara Brand Concept 甘さが程よく香る上質感とやさしさが漂うシルエット 大人の透明感が光る、甘くなりすぎないフェミニンなワードローブ 素材選びからデザイン、パターンまで一貫して行い、タックの向きやギャザー分量、フリル位置などサイズに合わせて調整することで美しいシルエットと着心地の良い服を提案しますアイレットコットンレースティアードティアードワンピースアナイノーブル nobleトゥモローランドが好きな方にもおすすめです。

