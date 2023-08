ご覧頂きありがとうございます。

ご覧頂きありがとうございます。□ 古着 Tシャツ □Bjork ビョーク印刷Tシャツチャコールブラックカラーフロントピンク印刷が素敵です✧古いビンテージ ではありませんが定番デザインとは違うのでコアな人やデザインが気に入った方は是非!サイズもL-XL相当で使いやすい一枚ユニセックス○オーバーサイズビックサイズ BIG size を探している方にオススメです。【 サイズ 】L size詳細サイズ写真参考お願いします。■実寸・肩幅:45cm・身幅:49cm・着丈:70cm( 多少の誤差はご了承下さい。)【 カラー 】セミ黒 チャコール【 商品詳細】デッドストック使用感が無い美品その他類似品オススメ#LLYITSHIRTヴィンテージ商品オススメ#LLYIVINTAGE■注意事項※古着お品物なので、見落としてしまっている小さなキズや汚れなどある場合がございます。そちらを必ずご理解、ご了承いただける方のみ、ご購入をお願い致します。新品同様や完璧なお品物をお求めの方はお控えください。LLYI No. 010-090-772

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 未使用に近い

