【スーパーセール】 アンティーク　ドレッサー ドレッサー/鏡台

鏡のタイプ...一面鏡

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特徴...完成品、引き出しあり

半額‼️Francfranc ヴァリーズ ハリウッドボックス L コッパー ピンク

テイスト...和風

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主な素材...木

032302 訳あり 100センチ ドレッサー グレー 三色調整女優ミラー付き



Francfranc フランフラン ヴァリーズ ハリウッドボックス S

京都のブルーパロットで20年程前に購入しました。

鏡台 ドレッサー 天然木化粧合板

大正時代のものだそうです。

アンティーク ドレッサー



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元々中古品なのでキズはありますが使用には問題ありません。

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サイズは約横50 奥行き28 高さ105 引き出し部分までの高さは30 です。

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他のサイトにも載せているので売り切れの場合は御了承ください。

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

鏡のタイプ...一面鏡特徴...完成品、引き出しありテイスト...和風主な素材...木京都のブルーパロットで20年程前に購入しました。大正時代のものだそうです。元々中古品なのでキズはありますが使用には問題ありません。サイズは約横50 奥行き28 高さ105 引き出し部分までの高さは30 です。他のサイトにも載せているので売り切れの場合は御了承ください。

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

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