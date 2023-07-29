【お買い得！】 PRADAショルダーバッグ 美品 お値下げ ショルダーバッグ

PRADAのショルダーバッグ。クロスボディバック。アメリカのロサンゼルス正規店で購入しました。3回～4回使用したのみで、美品です。軽くて、収納性も高いです。

Christian Dior ディオール ショルダーバッグ トロッター柄

性別フリーの商品でしたので、女性はもちろん、男性でもお持ちになれます。ショルダーは、長さ調整自在、最長60cmくらいです。

ルイ ヴィトン ポシェットツイン

●サイズ：

【極美品】フェラガモ ワンショルダー ガンチーニ 型押し ゴールド金具 茶色

縦幅 30cm

美品✨ATAO ミッドタウン ハンド・ショルダーバッグ 斜め掛け 2way

横幅 33cm

ルイヴィトン LOUIS VUITTON ソミュール35 単品1点

マチなし

【極美品】クリスチャンディオール チェーン ショルダーバッグ トロッター

●素材：ナイロン

クリスチャンディオール ショルダーバッグ トロッター チェーン スエード 黒

●付属品：

【極美品】サンローラン ベイビーダッフル 黒 2way 金具 クラシック ミニ

●その他、注意事項：

極美品 FURLA フルラ ワンショルダーバッグ ホーボー レザー 自立 グレー

写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

PRADAのショルダーバッグ。クロスボディバック。アメリカのロサンゼルス正規店で購入しました。3回～4回使用したのみで、美品です。軽くて、収納性も高いです。性別フリーの商品でしたので、女性はもちろん、男性でもお持ちになれます。ショルダーは、長さ調整自在、最長60cmくらいです。●サイズ：縦幅 30cm横幅 33cmマチなし●素材：ナイロン●付属品：●その他、注意事項：写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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