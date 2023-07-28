【希望者のみラッピング無料】 祇園　ない藤　草履　エナメル　赤　ベルベット　グレー 着物

自宅に保管している物を出品します。

正絹 袷 広衿 刺繍 四季花 お姫様 訪問着



佐伯武晴 手彫り木版染 風神雷神 袋帯 お太鼓柄 正絹 金糸 やまと ガード

祇園 ない藤 草履 エナメル 赤 ベロア グレー

唐花雙鳥長斑錦 帯



210mt61極上逸品●奥順 本場結城紬 ねじり梅 重要無形文化財 結印●美品

実寸23.5

紬 訪問着 "辻が花風" 絞り 正絹 袷 着物 裄丈70.5 トールサイズ



新小石丸 全通袋帯

自宅保管の為、神経質な方は購入をお控えください。

岡重 和装バッグ トートバック【新品未使用】



夏きもの 麻楊柳 亜麻色 無地(未使用品)【くるり】

他のフリマなどでも出品しておりますので、

御寮織 袋帯

購入を希望される方は、事前にコメントいただけると助かります。

トールサイズ着物 江戸小紋 正絹 寄せ柄 166.5/68.5美品 作家



芭蕉布 着物 古布

コンパクトな梱包になります。

【峰山】友禅 作家物 一つ紋 松竹梅



上品！ 源氏香 名古屋帯 京都 着物 帯 菊

返品は受け付けておりません。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

自宅に保管している物を出品します。祇園 ない藤 草履 エナメル 赤 ベロア グレー実寸23.5自宅保管の為、神経質な方は購入をお控えください。他のフリマなどでも出品しておりますので、購入を希望される方は、事前にコメントいただけると助かります。コンパクトな梱包になります。返品は受け付けておりません。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

茶梅様 ご専用★ 牛首紬 袋帯【アンティーク】希少 正絹 仕付糸付き レトロ 一つ紋 長襦袢 金彩 刺繍 着物