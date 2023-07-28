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【希望者のみラッピング無料】 祇園　ない藤　草履　エナメル　赤　ベルベット　グレー 着物

商品の説明

自宅に保管している物を出品します。
正絹 袷 広衿 刺繍 四季花 お姫様 訪問着

佐伯武晴 手彫り木版染 風神雷神 袋帯 お太鼓柄 正絹 金糸 やまと ガード
祇園　ない藤　草履　エナメル　赤　ベロア　グレー
唐花雙鳥長斑錦　帯

210mt61極上逸品●奥順 本場結城紬 ねじり梅 重要無形文化財 結印●美品
実寸23.5
紬　訪問着　"辻が花風" 絞り　正絹　袷　着物　裄丈70.5 トールサイズ

新小石丸　全通袋帯
自宅保管の為、神経質な方は購入をお控えください。
岡重　和装バッグ　トートバック【新品未使用】

夏きもの 麻楊柳 亜麻色 無地(未使用品)【くるり】
他のフリマなどでも出品しておりますので、
御寮織　袋帯
購入を希望される方は、事前にコメントいただけると助かります。
トールサイズ着物　江戸小紋　正絹　寄せ柄　166.5/68.5美品　作家

芭蕉布　着物　古布
コンパクトな梱包になります。
【峰山】友禅 作家物 一つ紋 松竹梅

上品！　源氏香　名古屋帯　京都　着物　帯　菊
返品は受け付けておりません。

茶梅様　ご専用

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

★ 牛首紬　袋帯

【アンティーク】希少　正絹　仕付糸付き　レトロ　一つ紋　長襦袢　金彩　刺繍　着物
自宅に保管している物を出品します。祇園　ない藤　草履　エナメル　赤　ベロア　グレー実寸23.5自宅保管の為、神経質な方は購入をお控えください。他のフリマなどでも出品しておりますので、購入を希望される方は、事前にコメントいただけると助かります。コンパクトな梱包になります。返品は受け付けておりません。

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

【希望者のみラッピング無料】 祇園　ない藤　草履　エナメル　赤　ベルベット　グレー 着物

57分钟前

【希望者のみラッピング無料】 祇園　ない藤　草履　エナメル　赤　ベルベット　グレー 着物

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30ef809163890

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祇園 ない藤 草履 エナメル 赤 ベルベット グレー kumquat.gr

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祇園　ない藤　草履 | フリマアプリ ラクマ

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