正規 東京オリンピック2020 リカちゃん キャラクターグッズ

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商品の情報 商品の状態 新品、未使用

☆ご覧頂きありがとうございます☆★★新品・未使用★★リカちゃん 東京2020オリンピック／パラリンピック エンブレム 浴衣 ゆかた セット公式ライセンス商品2箱セットとなります(バラ売り不可)■セット内容■・東京2020オリンピックエンブレム浴衣: 1箱・東京2020パラリンピックエンブレム浴衣 :1箱☆新品・未使用ですが一度人の手に渡ってしまったのでご理解いただける方のみご購入をお願いします。神経質な方はご遠慮下さい。画像の物が全てです！よろしくお願い致します(^-^)

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