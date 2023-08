セオパリッシュのMIX CDR9枚です。

タイトルは

SELF TIGHTLD

・Live In Japan Part 1

・Live In Japan Part 2

・ECLECTIC ASTHETIC PART 1

・ECLECTIC ASTHETIC PART 2

・Contemporhythms 1

・Contemporhythms 2

・Yellow Double Lines Part 2

・MUSIC GALLERY DETROIT FOUR

・LIVE IN DETROIT

になります。

ケースや盤にスレや傷があります。

全て(MUSIC GALLERY DETROIT FOUR以外)中古をディスクユニオンで購入しました。購入後はPCに一回取り込んだだけです。CDプレーヤーで聴けるのも確認しました。

あくまでも中古になりますので、ご理解いただける方のみ、よろしくお願いいたします。除菌アルコールで拭いてから送ります。

神経質な方はご遠慮ください。

※ CD-R商品は、一部の機器(パソコンなど)で再生・読み込みの際に不具合が生じる場合がありますので、予めご了承ください。

#moodymann

#kdj

#Detroit

#Techno

#house

#さゆみレコード

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

