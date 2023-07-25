【コンビニ受取対応商品】 MARNI　トート トートバッグ

MARNI トートバッグ

【極美品】LONGCHAMP ロンシャン トートバッグ レザー 黒



希少エルベシャプリエ ダブルハンドル 725WB カモフラージ ウィゴーニュ

2021年秋に阪急百貨店オンラインで購入（履歴あります）したもので正規品です。

【美品】COACH コーチ トートバッグ レザー

各種タグあります（下の方にある値段部分はカットしています）

【レア品】トッズTOD’S ヌメ革肩掛けトートバッグ イタリア製製

保存袋はありません。

BUBERRY バーバリー トートバッグ

持ち手にダメージはないです。

■発送は週末■・゜アニヤ・ハインドマーチ バック☆。.:＊・゜

新品ではございませんのでその旨ご了承いただける方にお譲り致します。

商品の情報 ブランド マルニマーケット 商品の状態 目立った傷や汚れなし

MARNI トートバッグ2021年秋に阪急百貨店オンラインで購入（履歴あります）したもので正規品です。各種タグあります（下の方にある値段部分はカットしています）保存袋はありません。持ち手にダメージはないです。新品ではございませんのでその旨ご了承いただける方にお譲り致します。

商品の情報 ブランド マルニマーケット 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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