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【コンビニ受取対応商品】 MARNI　トート トートバッグ

商品の説明

MARNI　トートバッグ
【極美品】LONGCHAMP ロンシャン トートバッグ レザー 黒

希少エルベシャプリエ ダブルハンドル　725WB カモフラージ　ウィゴーニュ
2021年秋に阪急百貨店オンラインで購入（履歴あります）したもので正規品です。
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各種タグあります（下の方にある値段部分はカットしています）
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保存袋はありません。
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持ち手にダメージはないです。
■発送は週末■・゜アニヤ・ハインドマーチ バック☆。.:＊・゜
新品ではございませんのでその旨ご了承いただける方にお譲り致します。

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ブランドマルニマーケット
商品の状態目立った傷や汚れなし

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MARNI　トートバッグ2021年秋に阪急百貨店オンラインで購入（履歴あります）したもので正規品です。各種タグあります（下の方にある値段部分はカットしています）保存袋はありません。持ち手にダメージはないです。新品ではございませんのでその旨ご了承いただける方にお譲り致します。

商品の情報

ブランドマルニマーケット
商品の状態目立った傷や汚れなし

【コンビニ受取対応商品】 MARNI　トート トートバッグ

6分钟前

【コンビニ受取対応商品】 MARNI　トート トートバッグ

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  • 配送料の負担送料込み(出品者負担)
  • 配送の方法らくらくメルカリ便 匿名配送
  • 発送元の地域東京都
  • 発送までの日数1~3日で発送
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出品者

2f0e9485

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マルニ トートバッグ/ショッピングバッグ バッグ メンズ トライベッカ バイカラー North-South ロイヤルブルー&ブラック SHMQ0037A0 P3572 ZO226 2022年春夏新作 MARNI

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マルニ MARNI トートバッグ ブラック メンズ レディース MARNI SHMQ0033A0 P4547 ZO421 （マルチカラー）

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