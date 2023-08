Nike Air Jordan 5 "Toro Bravo"

TAN!O様

ナイキ エアジョーダン5 "トロブラボー"

値下げ対応不可です。

2、3回着用

雨天時の使用無し。

保管は暗所で除湿機24時間運用の部屋です。

ペット及び喫煙者はおりません。

ご検討よろしくお願いします。

メインカラー···レッド

人気モデル···NIKE エアジョーダン5

スニーカー型···ハイカット(High)

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド エアジョーダン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

