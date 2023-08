購入して一回着用いたしました。状態はきれいです

購入して一回着用いたしました。状態はきれいですチノパンでお馴染みのピンナップガールのアップリケがフロントに入ったメッシュバック5パネルピンナップガールは、元々、戦闘機のノーズアートから生まれた文化でアメリカの自動車メーカー「フォード」などでも様々なピンナップガールロゴがデザインされています今回採用されたブルーのオーバルロゴもフォードを意識してのサンプリングバックにはアーチロゴ刺繍が入ります100% PolyesterMade in USAカラー...グリーン素材...ナイロン

商品の情報 ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

