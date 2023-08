OLD TIFFANY & CO. Pebble Link Bracelet

ポールスミス シルバーブレスレット

オールド ティファニー ペブル リンク ブレスレット

ディールデザイン スカルブレスレット



GW値下❗️ メゾン マルジェラ Margiela ID ブレスレット

Pebble(ペブル=丸くなった小石)のような楕円形のリンクが8つ連なったティファニーのブレスレット。

[新品未使用] nobu ikeguchi NO.520 リング

丸みを帯びた肉厚なリンクはボリューム感がありソリッドな印象、IDブレスレットや腕時計などとの重ね付けにも良いサイズ感です。留め具のロブスター クラスプも特徴的なディテールです。

HERMES シェーヌダンクルMM 14コマ シルバーブレスレット 925



希少極上‼️上肯西蔵老礦手工伝承佛龍眼如意宝珠梵字(バク、釈迦如来)天珠ブレス

自然界にある小石をモチーフにした有機的なデザイン、完成され調和の取れたフォルム、様々なスタイルに合わせやすい汎用性の高さ、実に優れたシンプルなブレスレットです。

アンカー チェーン ブレスレット シルバー925



希少 ヴィンテージ シルバー ブレスレット ID 喜平 アンティーク アメリカ

コンディションは小傷はありますが、深刻な傷は無く良い状態で現在は廃盤のお品物です。

クーローム ペーパーチェーンブレスレット ペーパーチェーン



ブレスレット FAL スカル

<商品詳細>

オールドゴローズ old goro's 印台唐草彫り平打ちバングル

ブランド:TIFFANY & CO.

新品未使用品【TOM WOOD】Curb Bracelet

サイズ:全長 約19.5cm、幅 約1.1cm

【Clover】S045 パワーストーンブレス 18.5cm

(着用画像の手首回りは約17cmです。)

ヴィンテージ silver925 喜平デザインブレスレットチェーンL14

重量:約45.5g

希少 ヴィンテージ シルバー 925 チェーン アンティーク アメリカ ユーロ

素材:925 シルバー

FRED フレッド フォース10 ブレスレット ケーブル LM18

ホールマーク:TIFFANY&CO. 925 ITALY

MARTIN MARGIELA マルジェマ レザー ブレスレット

コンディション:やや傷や汚れあり

バングル 925 18GF インディアン ジュエリー

生産国:イタリア製

インターロッキングG Inter rocking G

付属品:ポーチ

ルイヴィトン コリエチェーン ネックレス ブレスレット

品番:BR386

JOHN HARDY のブレスレット



Vintage HERMES Ariane Bracelet 18K Combi

正規品ですのでティファニーの店舗でアフターケアを受けれます。

Gさん 専用



超美品LEONARD KAMHOUT レナードカムホートク

ご不明な点がございましたらお気軽にお申し付け下さい。

商品の情報 ブランド ティファニー 商品の状態 やや傷や汚れあり

OLD TIFFANY & CO. Pebble Link Braceletオールド ティファニー ペブル リンク ブレスレットPebble(ペブル=丸くなった小石)のような楕円形のリンクが8つ連なったティファニーのブレスレット。丸みを帯びた肉厚なリンクはボリューム感がありソリッドな印象、IDブレスレットや腕時計などとの重ね付けにも良いサイズ感です。留め具のロブスター クラスプも特徴的なディテールです。自然界にある小石をモチーフにした有機的なデザイン、完成され調和の取れたフォルム、様々なスタイルに合わせやすい汎用性の高さ、実に優れたシンプルなブレスレットです。コンディションは小傷はありますが、深刻な傷は無く良い状態で現在は廃盤のお品物です。<商品詳細>ブランド:TIFFANY & CO.サイズ:全長 約19.5cm、幅 約1.1cm (着用画像の手首回りは約17cmです。)重量:約45.5g素材:925 シルバーホールマーク:TIFFANY&CO. 925 ITALYコンディション:やや傷や汚れあり生産国:イタリア製付属品:ポーチ品番:BR386正規品ですのでティファニーの店舗でアフターケアを受けれます。ご不明な点がございましたらお気軽にお申し付け下さい。

商品の情報 ブランド ティファニー 商品の状態 やや傷や汚れあり

18K Gold Blocks Mini U-Joint ビルウォールレザースムーズなお取引希望様専用OLD TIFFANY オールド ティファニー ペブル リンク ブレスレットMコーエン M.cohen エムコーエン シルバー ビーズ ブレスレットsilver925 手錠 ブレスレットTiffany リターントゥー ハートタグブレスレットヴェルサーチ ガンメタルブレスレットキューバンチェーン ギラギラネックレスエルメス シェーヌダンクル MM シルバーアリクスALXY 1017 ALYX 9SM ブレスレット チェーンブレスレット