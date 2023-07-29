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古着 90s フレッドペリー トラックジャケット ネイビー ホワイト ブラック①
希少 アディダス 万国旗タグ トレフォイルロゴ トラックジャケット
⚫商品名
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アディダスオリジナルスのジャージです☺︎
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⚫ポイント
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adidas ブラウン ベロア ハイネック トラックジャケット ジャージ 茶色
⚫状態 中古
アディダスオリジナルス トラックジャケット ジャージ 青 オレンジ L Fバード
使用感、ファスナー部分に色剥げが一部ございますが、その他目立った汚れやダメージはございませんので、これからもたくさん着用して頂けます☺︎
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アディダス トラックジャケット ヴィンテージ ネイビー XL adidas
⚫️カラー
70s adidas デサント vtg ジャージ オレンジ 小松菜奈 在原みゆ紀
ブラック 黒色
○アディダスオリジナルス LGBT SST トラックトップ ジャージ○阿部亮平
ホワイト 白色
adidas トラックジャケット ジャバーSkyHook ヴィンテージジャージ
VAN JAC／ヴァンヂャケット／Ｌ／黒／セットアップ／アンサンブル／ジャージ
希少3XL⭐️ポロラルフローレン トラックジャケット 刺繍ロゴ ワインレッド×白
⚫サイズ 100(Lサイズ)
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（着丈68cm、身幅50cm、肩幅48cm、袖丈63cm）
古着 80sフレッドペリー トラックジャケット
US輸入 adidas アディダス ベロア調 トレフォイル トラックジャケット
ヴィンテージ(ビンテージ)、古着がお好きな方ぜひどうぞ！
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70s アディダス トラックジャケット 西ドイツ製
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最後まで閲覧頂きありがとうございました^_^
adidas/アディダス/70S/トラックジャケット/当時モノ/西ドイツ/レア
Needles トラックジャケット Saxblue
#J303
needles トラックジャケット23ss ホワイト Lサイズ
商品の情報
商品のサイズ
L
ブランド
アディダスオリジナルス
商品の状態
やや傷や汚れあり
supreme crown track jacket
MARCELO BURLON マルセロ バーロン トラックジャケット
♦︎美品♦︎ヴィンテージadidas♦︎アディダス♦︎ジャージ
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Needles jeansfactory トラックジャケット 23ssネイビー
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商品の情報
商品のサイズ
L
ブランド
アディダスオリジナルス
商品の状態
やや傷や汚れあり
2022人気No.1の adidas☆ジャージ 《希少》アディダス L ブラック ポイントロゴ ジャージ
375
55分钟前
2022人気No.1の adidas☆ジャージ 《希少》アディダス L ブラック ポイントロゴ ジャージ
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10,280
¥
8,738
(税込) 送料込み
9
4
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商品の情報
カテゴリー
ホーム
トップス
ジャージ
adidas☆ジャージ 《希少》アディダス L ブラック ポイントロゴ
商品の状態
目立った傷や汚れなし
配送料の負担
送料込み(出品者負担)
配送の方法
らくらくメルカリ便 匿名配送
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東京都
発送までの日数
1~3日で発送
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お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
5fadf
1774
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2022人気No.1の adidas☆ジャージ 《希少》アディダス L ブラック ポイントロゴ ジャージ
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