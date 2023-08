超爆安 AND 【XLサイズ】WIND SEA ブルー SEAロゴ Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

★ SEA TIE-DYE L/S TEE タイダイ ブルー ★

商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。

以下お読みいただき、入札をお待ちしています。

【商品の説明】

商品名 : SEA TIE-DYE L/S TEE

ブランド・メーカー:WINDANDSEA

サイズ:XL

【商品の状態】

使用状況 :新品未使用

注意事項 :落札後ご入金を24時間以内可能な方のみご落札をお願いします。

【その他】

クロネコヤマトもしくは、日本郵便にて匿名で発送致します。

不明点はご質問ください。また、必ず購入前にプロフィールに記載している注意事項をお読みください。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ウィンダンシー 商品の状態 新品、未使用

