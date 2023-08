For overseas customers

ノレブ シトロエン メアリ CITROEN Mehari ミニカー 1/18

You can purchase my items from buyee.

See my profile for access

I am an antique toy collector.

I am selling part of my collection.

This is a genuine vintage tin car.

Not a replica.

Please refer to the image for the condition.

【管理番号】 0413 - 025

【メーカー】CRAGSTAN クラグスタン NGS

【商品名】ブリキ製ミニチュア戦車

【車種名】CAP-FIRING TANK

【カラー】迷彩

【動作方式】ミステリーアクション(動作不良)

【製造国】日本製 ジャパン Made in Japan

■■商品説明■■

コレクション整理の為

ブリキ玩具、今後多数出品させて頂きます。

復刻品(レプリカ)等ではありません。

当時物オリジナルの商品です。

■■商品状態■■

お送りするのは画像の現物です。

飾っていた物ですので汚れダメージ等有ります。

年代物となりますので

状態等画像をご参照下さい。

■■送料込の値段です■■

発送方法や配送業者はご指定頂けません。

佐川急便にて発送を予定しています。

一部地域(沖縄県、北海道、離島)の方は

その他の配送方法(定形外郵便等)での対応となります。

ジャンル(ミニカー)...戦車・ミリタリー

グッズ種類...国産メーカー

素材...金属

スケール...その他スケール

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

