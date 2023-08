ナイキエアフォース1 07

ナイキエアフォース1 07 DA 8478-001BLACK/WHITEサイズ:9(27.0)四次元部屋での発掘品です❢購入時期:不明状態は何度か使用しているようですが、全体的にはとても綺麗な状態だと思います。ソール部位多少の汚れ有り、スレ等はほとんど無し。ミッドソール部位多少の汚れ有り、スレ等ほとんど無し。アッパー部位多少の汚れ有り、スレ等ほとんど無し。インナー部位多少の毛羽立ち有り、スレ等ほとんど無し。その他紐は多少の汚れ、毛羽立ち有り。黒タグ等有りません。プレミア品!? 詳しい方なら良いね(≧∇≦)bかも❢これでも良かったら宜しくお願いします。 変動性最終価格 【これ以上は無理ィー(⁠ᗒ⁠ᗩ⁠ᗕ⁠)】

