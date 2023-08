#まるのカメラ一覧

◆商品紹介

エモい撮影ができるオールドコンデジの代名詞

◆出品内容

本体、バッテリー、充電器類、レザーケースになります。

◆商品状態

外観、液晶ともに小さな傷、使用感あり。

レンズ内にチリあり。(6枚目写真)

レンズの動きもスムーズでフラッシュも良好です。

◆商品発送

ゆうゆう又はらくらくメルカリ便にて発送させて頂きます。

ご指定がある場合は事前にお知らせ下さい。

★コメントなし即購入歓迎★

匿名配送になります。

#まるのカメラ一覧

CAMERA TECHNOLOGY: COMPACT

HDMI端子数(新): 0

SDカード対応種類: SDHCカード対応

color: SILVER

センサーサイズ: 1/2.5 型

センサーサイズ(新): 1/2.5型以上1/1.7型未満

バッテリー種類(DSC): リチウムイオン電池

ビデオ・画質: デジタルSD

ファインダ種類: 実像タイプ

フォーサーズ種類: フォーサーズ以外

メモリカード対応種類: SDHC

モニタ有

光学ズームクラス別: 2.5〜3.4倍

動画圧縮方式: AVI

動画有効画素数・クラス別: 400万画素以上

動画記録画素数: 640X480

可動式液晶モニター: 非可動式液晶モニター

撮像素子種類: CCD

総画素数クラス別3: 601万画素以上

静止画有効画素数・クラス別: 651〜750万画素

顔認識種類: 顔認識機能

#キヤノン

#Canon

商品の情報 ブランド キヤノン 商品の状態 傷や汚れあり

