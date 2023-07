adidasスタンスミスをラフシモンズがコラボレートした希少なスニーカーです。

ラフ・シモンズはJサンダー、Cディオール、CクラインのCディレクターを歴任しプラダのCディレクターに就任するなどの経歴を持つデザイナーです。

コラボスニーカーの中でも高級感、プライス共にトップクラスでゴージャスな一品だと思います。

通常のadidasブランドのスニーカーには使用されない高級なパテントレザーをチョイスするなど随所にカスタマイズが見られます。

※ラフシモンズ・ブランドは希少で今後は手に入れる事はかなり困難になると思われます。

※参考定価¥41,500

ソール縦→約30cm

ソール横→約10.5cm

※素人採寸ですので参考程度にお考え下さい。

※写真撮影の際、軽くチェックしておりますが微細な汚れ、その他、見落とし有りましたらご容赦ください。

※当方、喫煙者では有りませんしペットも飼っておりません。

※元箱は商品には含まれません。元箱が残っていればお付けしますが破れや折れ、凹み、変色等は御承知おき下さい。

※順次、趣味の在庫品や保管品を出品していきたいと思います。

※フォローして頂き、コメントで「購入前」に申告して頂いた方、若干ですがお値引きさせて頂きます(御購入後は不可能ですので呉々も御注意下さい)

※ご質問、ご要望等、御座いましたらお気軽にコメント欄にお願い致します。

※以下は検索用タグです。

#マルタン・マルジェラ

#RS STAN SMITH

#CONFORT

#ベルクロ

#RAF SIMONS

#ジル・サンダー

#カルバン・クライン

#クリスチャン・ディオール

#Dior

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ラフシモンズ 商品の状態 新品、未使用

