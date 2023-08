訳あり 【希少】ラルフローレン 2XL ハーフジップ スウェット 90s 入手困難 刺繍 スウェット

★1点限り!

【商品特徴】

●ブランド▶︎▶︎polo by ralph lauren

●サイズ▶︎▶︎表記2XL

●寸法

着丈→約77㎝(首付け根から裾下)

肩幅→約68㎝(肩から肩)

袖丈→約50㎝(肩から袖先)

身幅→約65㎝(脇下から脇下)

ブラックカラー、ラルフローレンの90年代ハーフジップスウェットです*

素材はコットンで、肌触りが良く、快適な着心地が魅力です。

胸にあしらわれた白色の刺繍ロゴが、シンプルなデザインながらブランドの高級感を演出しています。

カジュアルなスタイルからちょっとしたお出かけまで、幅広いシーンで活躍できるアイテム。90年代のレアなタグで、コレクターにもおすすめです。

黒と白の組み合わせはどんなコーディネートにも合わせやすく、大変重宝します。

入手困難な90sインポート一点物古着ですので気になった方はお早めにご利用下さい*

●状態

目立った汚れや傷もなくオススメな状態です⭐️

【コメント無し即購入OKです】

【交渉中でも、購入者優先です】

【フォロー割あります】

⭐︎古着屋ゆうボックスはこんな方におすすめ

●ゆるだぼストリートミックスコーデ好き

●ミリタリーやウェスタン、カレッジ、サーファー、バイカー、ワークスタイルが好きなアメカジコーデ好き

●厚底靴やスニーカーと合わせたラフで着飾らない韓国ファッション好き

●高円寺や中目黒・下北沢・原宿などでお買い物をするオシャレさん

他にも80s、 90s の ナイキ / アディダス / チャンピオン / スターター / NBA / NFL / MLB / カーハート / パタゴニア / ノースフェイス / ラコステ / ハーレーダビットソン / ナイロンジャケット / パーカー を出品してますので是非ご覧ください

#ゆうボックスの古着

#ゆうボックスのスウェット

R5219④-56-n316

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド ポロバイラルフローレン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

