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パーティを彩るご馳走や コンバース オールスター トレックウェーブ ハイ　28cm スニーカー

商品の説明

23年4月に購入しましたが、サイズ合わずで泣く泣く出品します。。一度だけ履きましたが、新品に近い綺麗さだと思います。箱付きです。
ナイキ AF1 ピクセル レディース 厚底 白 CK6649-100 28.5

adidas アディダス サンバ クラシック　samba classic ①
【商品説明】
【新品】PHILIPPE MODELフィリップモデルTEMPLE 40 26相当
Converse All Star Trekwave HI "Black"
国内正規店購入 NEW BALANCE 990V4 27cm
コンバース オールスター トレックウェーブ ハイ "ブラック"
Nike vaporwaffle × sacai Black White
メンズ　ハイカット　スニーカー
NIKE BLAZER LOW / SACAI ホワイト

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サイズ：28cm
AIR JORDAN 1 DARK MARINA BLUE 新品 27.0cm
Color ：BLACK ブラック

コンバース チャックテイラー オールスター ブラック 革製

商品の情報

商品のサイズ28cm
ブランドコンバース
商品の状態未使用に近い

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23年4月に購入しましたが、サイズ合わずで泣く泣く出品します。。一度だけ履きましたが、新品に近い綺麗さだと思います。箱付きです。【商品説明】 Converse All Star Trekwave HI "Black"コンバース オールスター トレックウェーブ ハイ "ブラック"メンズ　ハイカット　スニーカーサイズ：28cmColor ：BLACK ブラック

商品の情報

商品のサイズ28cm
ブランドコンバース
商品の状態未使用に近い

パーティを彩るご馳走や コンバース オールスター トレックウェーブ ハイ　28cm スニーカー

24分钟前

パーティを彩るご馳走や コンバース オールスター トレックウェーブ ハイ　28cm スニーカー

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パーティを彩るご馳走や コンバース オールスター トレックウェーブ ハイ　28cm スニーカー パーティを彩るご馳走や コンバース オールスター トレックウェーブ ハイ　28cm スニーカー

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