とっておきし新春福袋 新品未使用　speedo 水着セパレートロング　Lサイズ 水着セパレート

新品未使用

speedo スピード水着セパレートロング Lサイズ

日本製

※2枚目からが現物です

ロングはとても気に入っていて、ストック用を断捨離で出品します。未使用タグ付きです。

上がグレーで下が黒です。

新品未使用 speedo 水着セパレートロング Lサイズ

スナップボタンで連結できます。

新宿小田急ハルクの専門店で購入しました。

いつも水着を買いすぎてしまうので(*´-`)未使用品を出品します。

このほか、セパレートスパッツタイプも出品予定です。

・ペット、喫煙者おりません。

・このお品は試着もしていません

・自宅保管です、細かいことろが気になる方はご遠慮ください。

よろしくおねがい申し上げますヽ(´▽`)/

SFW21962

ブラックミックス

商品の情報 商品のサイズ L ブランド スピード 商品の状態 新品、未使用

