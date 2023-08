● コンディション

【動作未確認】

■外観

使用に伴うスレキズが見られます。

液晶画面綺麗です。

電池室綺麗です。

■ 光学

レンズは使用に伴うチリ、埃の混入のみで カビやクモリの混入はございません。 バルサム切れや絞り羽に油じみございません。

■ 動作

バッテリーがなく動作未確認。

ジャンク扱いとします。

自己責任でお願いします。

● お届けする内容

・本体

#ソニー

#SONY

#Sony

#ビデオカメラ

#カメラ女子

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 傷や汚れあり

