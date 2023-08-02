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人気のファッションブランド！ vivie Virgo ギターエフェクター エフェクター

商品の説明

エフェクトタイプ···オーバードライブ
vivie Virgo ギターエフェクター

Source Audio EQ2
種類···エレキギター用
JMI / Treble Booster Rangemaster エフェクター
エフェクト数···～70未満
中古　BOSS GT-6B ベースマルチエフェクター

Z . VEX DISTORTRON
発売して程なく新品にて購入しました。
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シリアルは9番です。
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持ち出すこともほぼなく状態はかなり綺麗です。
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機材整理のため出品します。
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本体、箱での発送です。
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ご要望があれば画角追加します。
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完動品、即購入歓迎です。
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エフェクター
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歪み
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エフェクトタイプ···ディストーション

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エフェクトタイプ···オーバードライブ種類···エレキギター用エフェクト数···～70未満発売して程なく新品にて購入しました。シリアルは9番です。持ち出すこともほぼなく状態はかなり綺麗です。機材整理のため出品します。本体、箱での発送です。ご要望があれば画角追加します。完動品、即購入歓迎です。エフェクター歪みエフェクトタイプ···ディストーション

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

人気のファッションブランド！ vivie Virgo ギターエフェクター エフェクター

4分钟前

人気のファッションブランド！ vivie Virgo ギターエフェクター エフェクター

¥27,800 ¥15,568

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9ca80

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コメント (6)

9ca80
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