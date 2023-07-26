人気新品 洗濯機 ♦️ニトリ 6.0kg 8,-♦️ a1271 2022年 洗濯機

この度はご閲覧頂きありがとうございます！✨✨

ドラム式洗濯機 Panasonic NA-VX7500L-W

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Panasonicドラム式洗濯機 NA-LX127AR 2022年最新型



【保証あり‼️送料設置費込み‼️】AQUA全自動洗濯機 7kg AQW-GV70J



♦2019♦Haier 4.5kg洗濯機【♦JW-C45A-W】♦︎♦︎♦︎♦︎

【商品情報】

美品■2021年製■アイリスオーヤマ■4.5kg洗濯機■送料無料

カテゴリー：洗濯機

30日迄！！送料無料★2018☆4.5kg☆洗濯機【YWM-T45A1】G453

メーカー：ニトリ

脱水機能付き 折りたたみ洗濯機

型番：NTR60BK

AQUA 洗濯機 AQW-GS5E7 5kg 2019年製 家電 H056

年式：2022年

【超美品‼️】パナソニック 2017年製 11.0/6.0kg ヒートポンプ乾燥

容量：6.0kg

Hisense HW-E4504 4.5kg 2022年製 家電 G621

サイズ：横幅56.5㎝×奥行52.5㎝×高さ92㎝

日立 ドラム式洗濯機 BD-SX110FR 2020年 11kg M0339

状態：やや使用感あり

洗濯機 アイリスオーヤマ 2019年製 5.0kg IAW-T502E



洗濯機 東芝 TOSHIBA AW-5G8 送料込み 一人暮らし



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【配送料】

【超美品‼️】パナソニック2020年製 10.0/5.0kg 洗剤/柔軟剤自動投入

⚠️まずは配送距離をご確認下さい！

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⭕️自社配送

147Z TOSHIBA 洗濯機 単身用 最新モデル 洗濯容量4.5キロ

大阪府大阪市東成区「地下鉄新深江駅」から20km以内でのお届けの場合、自社配送となり、【配送料無料】となります！

HW-55E Hisense 5.5kg 洗濯機

※配送日はお客様の配達希望日候補をお聞きした上で、スケジュール調整させて頂きます。

S-113【 特典あり♪】 洗濯機 5.5kg ✨ 2020年製



Panasonicドラム式洗濯乾燥機 NA-VX7100L

⭕️ヤマト配達

配送料込み 洗濯機（4.5kg）

お届け先が20km以上の場合、ヤマト配達となり、【別途送料】が発生致します。

HITACHI ドラム式洗濯機 BD-NV120CE6L 12kg H603

※発送方法と価格の変更が必要な為、ご購入前に必ずコメントの程宜しくお願い致します。

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※配達業者への引き渡しが毎週木曜日となりますので、その日以降の到着予定となります。

SHARP ドラム式洗濯機



NA-F50B12 パナソニック洗濯機

⭕️コンビニ発送

送料無料 美品パナソニックドラム洗濯機11/6kg NA-VX9700R

商品サイズ3辺合計150㎝以内の商品はコンビニ発送となり、【送料込み】のお値段となっております。

本州外 玄関まで 8月21日到着



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⭕️引き取り

アイリスオーヤマ 5キロ洗濯機 2022年製

大阪府東成区の指定場所まで商品を引き取りに来て頂ける方は大幅にお値下げさせて頂きますので、オススメです‼️

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【追加費用】

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・2名配達（自社配達）：別途要相談

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（男性のお手伝いが可能な方は追加料金なしとなります）

HITACHI BD-V9600L(N) ボルト固定済。

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・エレベーターなしで階段1階増えるごと：＋1,000円

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・♻️現在使用中の洗濯機、冷蔵庫等の回収：買取or有料回収可能となります（年式、型番、汚れ具合などにより現地判断とさせて頂きます）

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SANYOドラム式洗濯乾燥機



HITACHI 日立 ドラム式洗濯機 BD-SG100FL 10kg C561

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アイリスオーヤマ 洗濯機 KAW-60A



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ニトリ、IKEA、無印良品、カリモク、サルタレッリ

302Z SHARP 乾燥機能付き洗濯機 洗濯8キロ 乾燥4.5キロ

Panasonic、SHARP、HITACHI、TOSHIBA、Hisense、Haier

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商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

この度はご閲覧頂きありがとうございます！✨✨割引情報や注意事項などもございますので、まずは【プロフ必読】で宜しくお願い致します‼️【商品情報】カテゴリー：洗濯機メーカー：ニトリ型番：NTR60BK年式：2022年容量：6.0kgサイズ：横幅56.5㎝×奥行52.5㎝×高さ92㎝状態：やや使用感あり【配送料】⚠️まずは配送距離をご確認下さい！⭕️自社配送大阪府大阪市東成区「地下鉄新深江駅」から20km以内でのお届けの場合、自社配送となり、【配送料無料】となります！※配送日はお客様の配達希望日候補をお聞きした上で、スケジュール調整させて頂きます。⭕️ヤマト配達お届け先が20km以上の場合、ヤマト配達となり、【別途送料】が発生致します。※発送方法と価格の変更が必要な為、ご購入前に必ずコメントの程宜しくお願い致します。※配達業者への引き渡しが毎週木曜日となりますので、その日以降の到着予定となります。⭕️コンビニ発送商品サイズ3辺合計150㎝以内の商品はコンビニ発送となり、【送料込み】のお値段となっております。⭕️引き取り大阪府東成区の指定場所まで商品を引き取りに来て頂ける方は大幅にお値下げさせて頂きますので、オススメです‼️【追加費用】・2名配達（自社配達）：別途要相談（男性のお手伝いが可能な方は追加料金なしとなります）→男性のお手伝いありの方がオススメです‼️・エレベーターなしで階段1階増えるごと：＋1,000円・♻️現在使用中の洗濯機、冷蔵庫等の回収：買取or有料回収可能となります（年式、型番、汚れ具合などにより現地判断とさせて頂きます）#関西リユース本舗 ○○（洗濯機など）とお調べ頂くとお客様の調べたい商品が検索できますので、ぜひ一度お試し下さい！→セット割引もございますので、気軽にコメント下さい！ニトリ、IKEA、無印良品、カリモク、サルタレッリPanasonic、SHARP、HITACHI、TOSHIBA、Hisense、Haier洗濯機、ドラム式洗濯機、冷蔵庫、テレビ、エアコン、ソファ、ダインニングテーブル、イス、ベッドフレーム

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