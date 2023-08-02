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【返品不可】 Core Intel i7-7700K BX80677I7770… 4.2GHz PCパーツ

商品の説明

Intel Core i7-7700K 4.2GHz BX80677I77700K
ASRock マザーボード X570 Phantom Gaming 4 AMD
msi H270 GAMING PRO CARBON
ZOTAC gtx 1070mini

GPUとCPUセット エビチリ様専用
使用していたpcから取り出しました。
Palit GeForce RTX2080 本体のみ
7700Kとmsi H270GAMIMG PRO CARBON
YAMAHA AG03
のセットになります。
i7-4790S B85M-G SST-ST45SF 自作PC③
外すまでは問題なく動作していましたが、
Roland OCTA-CAPTURE UA−1010
中古ですのであくまでもジャンクでお願いします。
【未使用品】Torrent Compact TG Dark Tint

ASUS TUF-RTX3090-O24G-GAMING ジャンク
#Intel
RTX3080水冷化
#CPU
intel Core i5 8400 & ROG STRIX Z370-F
#マザーボード
PANDUIT MP588-C　6箱(600個)
#msi

Palit RTX3060Ti Dual OC V1 8GB

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商品の状態目立った傷や汚れなし

cooler master v1300

intel CPU Core i7 12700F box

黒猫様専用　AMD Ryzen 5 5600X
Intel Core i7-7700K 4.2GHz BX80677I77700Kmsi H270 GAMING PRO CARBON使用していたpcから取り出しました。7700Kとmsi H270GAMIMG PRO CARBONのセットになります。外すまでは問題なく動作していましたが、中古ですのであくまでもジャンクでお願いします。#Intel#CPU#マザーボード#msi

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【返品不可】 Core Intel i7-7700K BX80677I7770… 4.2GHz PCパーツ

13分钟前

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