【オープニングセール】 【美品】PRADA バナナTシャツ M Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

カラー···ブラック
Stussy Nike Tシャツ
袖丈···半袖
plastik プラステック Ｔシャツ
ネック···Uネック
WTAPS VV SS COTTON Black XL 04
季節感···春、夏
BALENCIAGA バレンシアガ ビッグTシャツ ネイビー Sサイズ
【半タグ付き】シュプリーム ビッグロゴTシャツ センターロゴ 即完売 入手困難.
正規品。
90s 未使用 非売品 ノベルティ 福岡ダイエーホークス 景浦安武 Tシャツ
jil sander ジルサンダー arc'teryx アークテリクス Tシャツ
2回ほどの着用で美品です〇
Supreme Cross Box Logo Tee khaki
オールドヴィンテージ “RED WING“ ブラックボディー MEDIUM
肩幅 約48cm
白M WTAPS WTVUA TEE 221PCDT-ST04S Tシャツ
着丈 約69cm
90s limp bizkit シャツ adidas 検索 rage レイジ
身幅 約47cm
Maison Margiela メゾンマルジェラ ステレオタイプ Tシャツ
袖丈 約42cm
【M】 Essentials Cream T-Shirt③
商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
|プラダ
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
00s☆USA製古着☆【ハーレーダビッドソン イーグル Tシャツ】メンズXL
vintage OAKLEY オークリー ロゴ デザイン Tシャツ
【希少XLサイズ】シュプリーム Tシャツ エンジェル 希少カラー 即完売入手困難
AKIRA ビンテージTシャツ
カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏正規品。2回ほどの着用で美品です〇肩幅 約48cm着丈 約69cm身幅 約47cm袖丈 約42cm
商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
|プラダ
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし