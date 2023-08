6/29値下げしました!

Portrait.Of.Piratesワンピース“NEO-MAXIMUM” ポートガス・D・エース 15th LIMITED Ver. 完成品フィギュア(メガトレショップ限定)

#MegaHouse

#ONEPIECE

#ポートガス・D・エース_エース_

#Portrait_Of_Piratesワンピース“NEO_MAXIMUM”ポートガス・D・エース15thLIMITEDVer_完成品フィギュア_メガトレショップ限定_

P.O.P POP

人気タイトル···ワンピース(ONE PIECE)

新品未開封品です。専用輸送箱あり。

輸送箱から出した後、OPPフィルムで包装し、暗所にて保管していました。

中身(フィギュア本体、及び付属品)の状態は、未開封の為、確認出来ておりません。

開封後の初期不良等に関しましては、対応致しかねます。

恐れ入りますが、メーカーへご相談下さい。

なお、発売から時間が経過していることから、メーカーでも対応が出来ない可能性がございますので、あらかじめご了承ください。

自宅での素人保管ですので、神経質な方ご遠慮下さい。

よろしくお願いします。

輸送箱をプチプチで包み、リサイクルダンボールにて発送致します。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

