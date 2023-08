※即購入不可※

購入希望の場合はコメントお願い致します。

ご覧頂き、誠にありがとうございます。

お互いが満足するお取引遂行のため、以下お目通し頂ければ幸いです。

【商品説明】

内容:Garage kit、塗装済み完成品。

蟹座(キャンサー)のデスマスク

水瓶座(アクエリアス)のカミュ

天秤座の童虎(ライブラのドウコ)

バラ売り不可

G5 STUDIOS海外限定正規品、シリアルナンバー カード付き、専用化粧箱あり。

ワーコレサイズでめちゃカッコイイです。

素材:ポリレジン(樹脂)、PU

サイズ: 高さ約17㎝ 横幅10cm 本体8㎝ wcfスケール

【状態】

新品同様、検品の為一度開封しました。

★海外からの郵送により、ガレージキット本体が破損している可能性が結構高いです。安心してお買い求めいただくため、完全に未開封のままではなく、検品してから出品しております。

・厳重な梱包でお届けします。

・海外製品ですので初期傷や汚れがある場合がございます。海外からの郵送により外箱に少々凹みがみられます。

・ガレージキットは、造形や塗装が美しい、高級感がありますが、素材の性質上、耐衝撃性が弱いです。商品の梱包にも万全を期しておりますが、万が一配達中に破損が生じた場合はご購入者様の方で修復して頂く形になります。

・手作業で作られた為、細かい部分の処理は完璧ではない場合があります。神経質な方や気になる方、完璧を求める方は、トラブル防止の為、購入をご遠慮くださいませ。

天馬星座の星矢

龍星座の紫龍

白鳥星座の氷河

アンドロメダ星座の瞬

鳳凰星座の一輝

城戸沙織

青銅聖闘士

白銀聖闘士

黄金聖闘士

暗黒聖闘士

海闘士

冥闘士

神闘士

聖闘士聖衣神話EX

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

