BLACKPINK "THE ALBUM" LP Edition

限定生産のアナログLPになります。

付属品全て揃っています。

即購入○

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

