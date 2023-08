ご覧いただきありがとうございます♪

極美品 HARUNOBU MURATA レザー 3way バッグ 大サイズ 白

中古品でございます、

写真をよくご覧になって是非ご検討くださいませ!

こちらは グッチ GGキャンバス トートバッグ ショルダーバッグ ブラック レディース ブランド になります。

当然ですが、正規品になります。

【ブランド名】GUCCI

【付属品】保存袋

【管理番号】296-7 427-B3 n-y 1000

【サイズ】W24cm D11cm H31cm

【商品状態】状態は写真の通りです。

全体的に使用感有ります

外側に汚れ、傷、破れが御座います。

内側に汚れ、痛みが御座います。

【その他情報】

☆こちらの商品は発送前に簡易的にですがクリーニング致しますのでご購入者様はお受け取り次第すぐにお使いいただけます。

☆梱包と発送に関しまして

プチプチなどの緩衝剤で水濡れ対策をしてから型崩れ対策を行い発送させていただきます。

もちろん中の商品に傷がつく可能性があるような雑な梱包は絶対にいたしませんのでご安心ください。

☆こちらの商品は真贋鑑定済み正規ブランドショップ「ブランディア」から正規品と鑑定済みですので正真正銘本物です。ご安心ください。

万が一、偽物だった場合もちろん返品返金にご対応させていただきますので取引メッセージにてご連絡お願い申し上げます。

☆こちらの商品はUSED品ですので新品や未使用品をお求めの方はご遠慮ください。

商品の情報 ブランド グッチ 商品の状態 やや傷や汚れあり

