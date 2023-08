人気を誇る PLANK PEINHARD STREGA ハット P ハット

【ブランド】

【アイテム/型番】

STREGA P / LAPIN

【実寸】

サイズ:L

頭周り : 58cm

【色】

ブラック

【素材】

毛100%(ラビット)

【参考価格】

39,600円

【コンディション】

新品未使用品

商品の情報 ブランド レナードプランク 商品の状態 新品、未使用

