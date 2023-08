注目ショップ マイファス hiro 着用 セットアップ セットアップ

MY FIRST STORYのhiroが着用していたセットアップになります

ジャケットのサイズがM

パンツのサイズがSサイズになります

試着のみで着ていないので未使用に近いです

MY FIRST STORY

マイファス

Hiro

rule the fate

ONE OK ROCK

ワンオク

Taka

タカ

着用

セットアップ

BALENCIAGA

バレンシアガ

Palm Angels

Off-White

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 未使用に近い

MY FIRST STORYのhiroが着用していたセットアップになりますジャケットのサイズがMパンツのサイズがSサイズになります試着のみで着ていないので未使用に近いですMY FIRST STORYマイファスHirorule the fateONE OK ROCKワンオクTakaタカ着用セットアップBALENCIAGAバレンシアガPalm AngelsOff-White

