【美品】 misha and puff ミシャアンドパフ　ニットロンパース ロンパース

misha and puffのニットロンパースです。
Bonpoint ロンパース
サイズ 18-24m
mocomoco ぽわんパンツ 袴
カラー くすみピンク(デューン)
misha and puff ミシャアンドパフ ニットロンパース
メリノウール100%
Bonpoint ロンパース
mocomoco ぽわんパンツ 袴
旧タグのmishaです。
misha and puff ミシャアンドパフ ニットロンパース
思い出にずっと残しておこうと考えていましたが出品してみます。
Bonpoint ロンパース
1枚でも、中にブラウス等を着せてもとても可愛いお洋服です。
mocomoco ぽわんパンツ 袴
misha and puff ミシャアンドパフ ニットロンパース
手洗いをし大事に着せておりましたが生地の特性上、やや着用感はございます。
Bonpoint ロンパース
mocomoco ぽわんパンツ 袴
18-24mとありますが肩紐をクロスせずに着用すればもう少し長く着用することができます。
misha and puff ミシャアンドパフ ニットロンパース
Bonpoint ロンパース
カラー···ピンク
mocomoco ぽわんパンツ 袴
柄・デザイン···無地
misha and puff ミシャアンドパフ ニットロンパース
季節感···春、秋、冬
Bonpoint ロンパース
mocomoco ぽわんパンツ 袴
※検索用
misha and puff ミシャアンドパフ ニットロンパース
caramelbaby&chid
Bonpoint ロンパース
キャラメルベイビー&チャイルド
mocomoco ぽわんパンツ 袴
liilu リル
misha and puff ミシャアンドパフ ニットロンパース
soorploom ソーアプルーム
Bonpoint ロンパース
ソアプルーム
mocomoco ぽわんパンツ 袴
tocotovintage
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organiczoo オーガニックズー
Bonpoint ロンパース
bebeorganic べべオーガニック
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studioboheme スタジオボヘメ
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jamiekay ジェイミーケイ
Bonpoint ロンパース
mishaandpuff ミシャアンドパフ
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misha&puff ミシャ
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bonpoint ボンポワン
Bonpoint ロンパース
bonton ボントン
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bonjourdiary ボンジュールダイアリー
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バースデイ teteatete
Bonpoint ロンパース
monbebe モンべべ
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babygap ベビーギャップ
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zarababy ザラベビー
Bonpoint ロンパース
petitbateau プチバトー
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tiny cottons タイニーコットンズ
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bobo choses ボボショセス
Bonpoint ロンパース
minirodini ミニロディーニ
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mingo ミンゴ
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kongessloejd コンゲスロイド
Bonpoint ロンパース
arkakama アルカカマ
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monbebe モンべべ
misha and puff ミシャアンドパフ ニットロンパース
こどもビームス
Bonpoint ロンパース
商品の情報
|商品のサイズ
|90cm
|ブランド
|キャラメルベイビーアンドチャイルド
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
mocomoco ぽわんパンツ 袴
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misha and puffのニットロンパースです。サイズ 18-24mカラー くすみピンク(デューン)メリノウール100%旧タグのmishaです。思い出にずっと残しておこうと考えていましたが出品してみます。1枚でも、中にブラウス等を着せてもとても可愛いお洋服です。手洗いをし大事に着せておりましたが生地の特性上、やや着用感はございます。18-24mとありますが肩紐をクロスせずに着用すればもう少し長く着用することができます。カラー···ピンク柄・デザイン···無地季節感···春、秋、冬※検索用caramelbaby&chidキャラメルベイビー&チャイルドliilu リルsoorploom ソーアプルームソアプルームtocotovintageorganiczoo オーガニックズーbebeorganic べべオーガニックstudioboheme スタジオボヘメjamiekay ジェイミーケイmishaandpuff ミシャアンドパフmisha&puff ミシャbonpoint ボンポワンbonton ボントンbonjourdiary ボンジュールダイアリーバースデイ teteatetemonbebe モンべべbabygap ベビーギャップzarababy ザラベビーpetitbateau プチバトーtiny cottons タイニーコットンズ bobo choses ボボショセスminirodini ミニロディーニmingo ミンゴkongessloejd コンゲスロイドarkakama アルカカマmonbebe モンべべこどもビームス
商品の情報
|商品のサイズ
|90cm
|ブランド
|キャラメルベイビーアンドチャイルド
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし