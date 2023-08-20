【特別訳あり特価】 【早い者勝ち】adidas アディダス　古着　スリーラインジャージ　赤×水色 その他

配色が最強に可愛いなかなか見ないレア古着です。

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クローゼットで綺麗に保管してありました。

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サイズはUSAだとXL表記です。

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ウエスト約74cm

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股下約75cm

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※素人寸法なのであくまでも目安です。

CABaN 22ss パンツ



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【注意事項】

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・個人保管品ですので、神経質な方はご購入をご遠慮願います。

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・すり替え防止のため、返品・返金は承りかねます。

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・価格は市場価格を参考の上、値付けしていますので、変動する場合があります。

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※発送/国内のみ(Japan domestic shipping only)

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必ず上記をご一読・ご理解の上、購入をお願い致します。

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カラー···レッド

Champion チャンピオン 復刻黄タグ ヘビーウエイトスウェットパンツ XL

柄・デザイン···その他

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シルエット···ストレート

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裾···裾リブ・ゴム

プロフ必読様 2点 ラルフ ズボン 専用

季節感···春、夏、秋、冬

国内正規 BALMAIN バルマン バイカー スウェットパンツ

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商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド アディダス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

配色が最強に可愛いなかなか見ないレア古着です。クローゼットで綺麗に保管してありました。サイズはUSAだとXL表記です。ウエスト約74cm股下約75cm※素人寸法なのであくまでも目安です。【注意事項】・個人保管品ですので、神経質な方はご購入をご遠慮願います。・すり替え防止のため、返品・返金は承りかねます。・価格は市場価格を参考の上、値付けしていますので、変動する場合があります。 ※発送/国内のみ(Japan domestic shipping only)必ず上記をご一読・ご理解の上、購入をお願い致します。カラー···レッド柄・デザイン···その他シルエット···ストレート裾···裾リブ・ゴム季節感···春、夏、秋、冬#adidas#アディダス#スリーライン#ジャージ#デットストック#vintage#ヴィンテージ#ビンテージ#used#レア#レア物#90s#y2k#fashion#y2kfashion#古着#ファッション#３本線#ウエストゴム

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド アディダス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

バイク用パンツ。馬革です。needles edifice別注トラックパンツストレート XS春 レアカラー homme plisse issey miyake【早い者勝ち】adidas アディダス 古着 スリーラインジャージ 赤×水色ARC’TERYX Norvan Pant アークテリクス ノーバン パンツ