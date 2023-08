2022年の12月、アディダスの正規オンラインショップにて¥19800で購入しました。

商品の情報 商品のサイズ 24.5cm ブランド アディダス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

2022年の12月、アディダスの正規オンラインショップにて¥19800で購入しました。24.5cmです。2回ほど履きましたが、その後は自宅保管してありました。左の靴底(内側)に購入時に貼ってあったシールが上手く剥がれず、少し残っています。履く分には気にならないと思います。中古品なので気になる方はご購入をお控えください。返品、クレームはご対応致しかねますのでご理解いただきますようお願いいたします。

