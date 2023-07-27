春早割 ヤーキ　パステルグリーン　バック2way 新品未使用 トートバッグ

ヤーキ 2way バック 新品未使用

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新品未使用品

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定価20900円

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床革

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カラー···パステルグリーン

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横幅25センチ

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高さ31センチ

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斜めがけも出来て便利です。

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これからの季節に使い回しできるカラーです。

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#グリーン

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#新品未使用

商品の情報 ブランド ヤーキ 商品の状態 新品、未使用

ヤーキ 2way バック 新品未使用新品未使用品定価20900円床革カラー···パステルグリーン横幅25センチ高さ31センチ斜めがけも出来て便利です。これからの季節に使い回しできるカラーです。#ヤーキ#グリーン#新品未使用

商品の情報 ブランド ヤーキ 商品の状態 新品、未使用

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