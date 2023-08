▼商品名

Silm Fit 5 Pochet Denim Pants

LEVI'S VINTAGE CLOTHING

501XX 1955Model

CONE DENIM WITE OAK

MADE IN THE USA

▼サイズ(平置き実寸)

ウエスト:39.5(表記33インチ、31〜32インチ程度)

股下:75.5

股上:30

裾幅:20.5

▼説明

リーバイスヴィンテージクロージング

501XX 1955年モデルです。

今となっては希少なアメリカ製となります。

裾上げはしておりません。

サイズが合わなかったため出品いたします。

※追記

裾の写真を追加しました!

▼検索用

リーバイス

levi's

セルビッジデニム リジッド 復刻

コーンミルズ社ホワイトオーク工場製

CONE DENIM WITE OAK

MADE IN THE USA

リーバイスヴィンテージクロージング

501XX 1955年モデル

セルビッジデニム リジッド 復刻

コーンミルズ社ホワイトオーク工場製

アメリカ製

usa製

米製

商品の情報 商品のサイズ L ブランド リーバイスビンテージクロージング 商品の状態 目立った傷や汚れなし

