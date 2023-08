定番 THE NORTH FACE ザ ノースフェイス Mountain Light Jacket マウンテン ライト ジャケット GORE-TEX ゴアテックス NP11834 サイズ L

【状態】 薄汚れが御座います。ごくごく一般的な中古品です。まだまだ使用して頂けます。(画像にてご確認下さい)

【カラー】イエロー 系

【素材】画像の内タグよりご確認ください。

【サイズ】L

【平置き採寸】

【脇下身幅】 61cm

【着丈】 75.5cm

【首横から袖先】 82cm

素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ザノースフェイス 商品の状態 やや傷や汚れあり

