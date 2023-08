①GALLARDAGALANTE ガリャルダガランテ 麻綿ロングスカート

平置きサイズ(約㎝)

ウエスト 32

スカート丈 86

素材 (表)麻90%綿10%(裏)ポリエステル100%

色 ホワイト 白

[GALLARDA GALANTE ガリャルダガランテ]のリネンコットン ギャザーロングスカートです。

さらりと爽やかな生地で、ふんわりとした女性らしい印象のフレアスカート。

しっかりと丈があり、オン・オフ問わずお使いいただけます。

これからの季節に一枚あるととっても重宝するアイテムで、裏地付きなのも嬉しいです。

後ろ面ウエストから21㎝下に織りフシがあります。

最後の画像をご確認ください。

着用1~2回、ダメージありませんが古着であることをご理解いただける方にお譲りしたいです。

春夏服

大人ナチュラル

カジュアル

エレガンス

ベーシック

シンプル

着回しコーデ

ウィムガゼット

ビアズリー

コロニー2139

バーンヤードストーム

ボールジィ

イエナ

トゥモローランド

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ガリャルダガランテ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

