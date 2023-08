〈ボリオリ BOGLIOLI〉

ボリオリ 春夏向けのリネン ジャガード テーラードジャケットです。時代が変わっても変わらない美しさ、名品中の名品です。

TAGLIATORE ( タリアトーレ )や LARDINI ( ラルディーニ )と並ぶ超高級ブランド。ミラノの都会的で洗練されたスタイルを色濃く表現したモデル。軽やかで美しく、色気があって嫌味がなく、誠実さを漂わせる独特なムードを持っています。

◆グレー ネイビー

◆超高級 イタリア製

◆サイドベンツ 本切羽

◆リネン 100%

サイズ →48

肩幅44㎝

身幅51㎝(脇下二センチ)

着丈73㎝

袖丈63㎝

※イタリア製

※実寸を参考にご検討ください。

※【注意】あくまでも中古となります。細かいことが気になる方はひかえてください。ご理解のうえ購入よろしくお願い致します。

※コーデ品は付属しません。

※色味はカメラ性能に依存します。

(ブランド紹介)

BEAMSF、ユナイテッドアローズ、トゥモローランド、シップス、ラルディーニ ボリオリ タリアトーレ ブルオーニ と比べても上位に位置する超高級テーラードブランドです。

他にも多数出品しております。

↓

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ボリオリ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ボリオリ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

