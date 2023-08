こちらは1900年頃の英国のナイトガウンになります。

衿と前立てにあしらわれたアングレレースのダブルフリル。袖口もブロドリーアングレレースで飾られています。生地を留めるオリジナル布張りボタン。背中ヨークのギャザーも大変美しい仕上がりとなっております。

約100年前のものですが、状態も良く着用向けの一着ですので、ぜひこの機会に如何でしょうか。

[size]

肩幅 : 47cm

着丈 : 119cm

身幅 : 52cm

袖丈 : 48cm

全体的にくすみ、所々に薄染み、点汚れがございますので、画像をご確認ください。

年代を考慮すれば良いヴィンテージ状態ですが、古着慣れしていない方、完品をお求めの方はご遠慮ください。

古いものにご理解のある方のみご購入をお願いいたします。

古いものになりますので、細かな汚れやほつれ等ある場合がございます。着用に支障をきたす様な汚れやダメージについては、画像または説明に記載させていただきますので、ご理解の上ご購入をお願いいたします。

また保管時の畳み皺や毛羽の付着についてはご容赦ください。

商品の情報はできる限り正確にお伝えしたいと思っています。購入時に聞いたものや自身で調べたりしたものですが、間違っている事もあるかもしれません。どうかご了承ください。

採寸は多少の誤差があるかもしれませんが、どうかご了承ください。

お値下げは出来ませんので、ご了承ください。

ご質問等ありましたら、お気軽にご連絡ください。

よろしくお願いいたします。

#ヴィンテージ

#フレンチヴィンテージ

#ユーロヴィンテージ

#アンティーク

#古着#軍#ミリタリー#ワーク

#ワンピース

#ヴィンテージドレス

#アンティークドレス

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 やや傷や汚れあり

