商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 未使用に近い

new balance576 27.5cmイングランド製タグ付き詳しいことはよくわからないのですが、2014年頃のものだそう左外側側面にのりのようなものの汚れ左かかと黄色い汚れ外箱汚れあり他、ロゴやかかとで糸が出ていたりスエード生地のためか白くなってムラが出てしまっていますが履く分には支障はないかと思います発送はらくらくメルカリ便を予定しています見落としているところがあるかもしれませんが素人の自宅保管のためご理解ください頼まれて出品なので詳しくないのですがなにかご質問あればコメント頂けるとお答えします。▲発送について小さな子供がいるため、発送予定を長めに取らせて頂いておりますご購入後、発送の目処が立ち次第ご連絡させていただきます

