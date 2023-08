ニューバランスM990GL5の27.5㎝になります。

付属品は写真の物が全てとなります。

※専用箱に関しましては多少の擦れ、凹み等ございますのでご容赦下さい。

状態ですがアッパー、ミッドソールに擦れ、汚れ等ございますので「やや傷や汚れあり」として出品に至りました。

インソールのプリントも残っていますし、アウトソールも減り等無く着用するのに問題の無いコンディションだと思います。

またこのモデルでしばしば見かけられますヒール内側の破れ、擦れもありません。

これぞニューバランスといった王道の渋いグレーが最高に存在感を示す大人気モデルですね!!

履き心地もとても良く、名盤と謳われるのも納得の仕事っぷりです( ^^)

あくまで素人保管の中古品という事をご理解の上でのご購入お待ちしております。

#ゆうていみやおう

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 やや傷や汚れあり

