【国内配送】 THE 【AG STILT バンツ タグ付き CROP】(24) その他

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商品の説明

商品番号
(専用)needles トラックパンツ　イエロー　マスタード
TT0496
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ご覧頂きありがとうございます(*^^*)
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（素人採寸のため若干の誤差はあるかもしれませんがご了承ください）
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検品しておりますがキズや破損の見落としがある場合があります。
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その際は【受け取り評価前】にご連絡ください。
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商品の情報

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商品番号TT0496ご覧頂きありがとうございます(*^^*)＼／＼／＼／＼／＼／＼／＼／＼／＼／＼／＼／＼／＼／♥️緊急イベント♥️詳しくは、プロフィールをご覧ください(*^^*)✨✨✨ #ゆうか♡古着 ✨✨✨＼／＼／＼／＼／＼／＼／＼／＼／＼／＼／＼／＼／＼❣️割引情報❣️♥️フォロー割♥️1000〜2999円←100円割引3000〜4999円←300円割引5000円以上←500円割引アカウントフォロー後【フォロー割希望】とコメントくださった方、割引致します❣️セット割、リピート割などたくさんの割引を実施中♥️複数購入の方、しっかりと値引きさせて頂きます❣️割引の詳細はプロフィールをご覧下さい(*^^*)#ゆうか♡古着＼／＼／＼／＼／＼／＼／＼／＼／＼／＼／＼／＼／＼／▼ブランド、カラー、サイズ、素材、状態▼エージーアドリアーノゴールドシュミット最後の写真に記載がありますのでそちらをご確認ください♪（素人採寸のため若干の誤差はあるかもしれませんがご了承ください）大手リサイクルショップ、質屋、セレクトショップにて鑑定済みの正規品です。安心してご購入ください♪＼／＼／＼／＼／＼／＼／＼／＼／＼／＼／＼／＼／＼／！取引時の注意点！古着の取り扱いになりますのでご理解のある方のみご購入の程お願い致します。検品しておりますがキズや破損の見落としがある場合があります。その際は【受け取り評価前】にご連絡ください。ご購入後のトラブル防止のため質問がある方はご購入前にお願い致します。

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商品のサイズFREE SIZE
ブランドエージーアドリアーノゴールドシュミット
商品の状態未使用に近い

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