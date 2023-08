○ Description of item

こちらは、都内の古着屋にて約20000円にて購入した1990年代のステッチが入ったボンバージャケットになります。

購入時からタグが無く、古着屋の方にお伺いしたところ、こちらのアイテムはデザイナーの方が知り合いの方のみに作ったジャケットであるらしく、非常に球数が少ないそうです。

デザイナーの方がデザインしただけであり、ステッチ・bomber・ボックスシルエットと今流行りの要素が詰まっております。

周りと被りたく無い方や周りと差をつけたい方には特にオススメとなっております。

何かありましたらコメントお願い致します♪

○ Product details

着丈 70

身幅 70

肩幅 65 cm

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

