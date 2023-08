ボタンタイプのレバーレスコントローラー

Surface Pro Signature キーボード 8XJ-00019 BK

+新品未開封「Brook WINGMAN XE」コンバーターのセットです

アップル Apple Magic Keyboard マジックキーボード新品未使用



サンワ モバイルプロジェクター PRJ-7 140800

⭕PC、SWITCH 、PS3で使えます。

ブラザープリンターPRIVIO DCP−J582N

⭕PS4にての使用は付属の「Brook WINGMAN XE」コンバーターが必要です

Apple純正品のマジックトラックパッド3 Black

▲PS5にての使用は6月中旬発売の「Brook WINGMAN FGC」が必要です

第3世代 MAGIC TRACKPAD 3ブラック



Synology NAS DS918+

ボードはRaspberry pi pico GP2040-CE

ORION OL40XD100

❤スイッチはTTC SpeedSilverです。

キヤノン インクジェット複合機 TS7530

Cherry MX Speed Sliver スイッチもございます、交換や一部交換は可能です(無料)。

SONY BRAVIA EX700 KDL-46EX700(B)



brother トナー dr-20j tn-25j

(個人的にはTTC SpeedSilverおすすめ。

【新品】Jabra Panacast 20 ビデオ会議用Webカメラ 国内正規品

バネの雑音は少なく、より静かでソフトな使い心地)

新品未開封 APPLE MU8F2J/A Apple Pencil 第二世代



めちゃでかいテレビ定価60万SHARPAQUOS UD UD1 LC-60UD1

❤Punk Workshop純正ボタンキャップ12個をお付け致します。

EPSON EH-TW5200

購入後、取引メッセージにお好みの色と数をご連絡ください。

meishi trackball module 組み立て済



FUJI SOFT FS030W もバイルータ4台

例えば:

AVerMedia EXTREME 2 GC550 PLUS

赤*2、青*2、緑*2、黄*2、

Lululook iPad Pro Stand 11インチ

桃*1、紫*1、黒*1、透明*1

Apple Watch se 第2世代



超美品ポータブルWi-Fi富士ソフト

色の希望はなければ、ランダムでご用意致します。

intel i5 12400F



コナミゲームセレクタ RU003-A 箱・説明書付き

⭕サイズ:225*145*20mm

Logicool G502WL【美品】



【サンダース軍曹さま専用】液晶テレビ 24V型 ハイビジョン TV

⭕ホットスワップに対応

東芝REGZA DBR-W1009

気に入らなければお好みのキーに差し替える事が可能です。

DiskStation DS220j



【新品国内正規品】キャプチャーボードGC550 PL…

⭕付属品

Keychron Q2 Pro ノブ カーボンブラック ワイヤレス

キー引き抜き工具、USBケーブル、六角レンチ。

Finalmouse Starlight-12 Phantom M3時まで値下げ



純正 brother 417XL 4色セット

⭕USB接続時に3種モード切替が可能

AverMedia LIVE GAMER PORTABLE 2 PLUS

PCでストリートファイターVにて動作確認済みですが、

Logicool ロジクール MX2000 MX Master ワイヤレスマウス

(PCモードで「Brook WINGMAN XE」(version1.5)コンバーターを使ってPS4にて動作確認済み)

インバータ FR-E820-0.75K-1

PS3、Switchのモードもあります。

WACOM ONE 液タブ 13.3インチ



Logicool ロジクール M171ワイヤレスマウス 10個セット

⭕SOCDモードは3種切替可能です。

【匿名配送】NEC PA-WX5400HP Aterm Wi-Fi 6

デフォルトSOCDモードでは、上下、左右の同時押しがニュートラルになります。

動作品 富士通ScanSnap ix100 中古ジャンク品扱いncnr

また、

SONY ソニー CEA-G80T CFexpress Type A 正規品

SOCDモードを先発優先モード(上下=上、左右=ニュートラル)

27インチ PCモニター ゲーミングモニター 曲面ディスプレイ

後発優先モード(最後の入力が優先)にもセッティングできます。

Intel CPU Core i7-8700K & DDR4-2666(16G)



PIXUS TR7530

⭕好きな画像をプリントアウトして、カスタマイズできます。(写真10)

Unifi Access Point nanoHD (UAP nanoHD)



Logi Dock(UC Version)

⭕説明書(日本語)をプリントアウトしてともに発送致します。

【本日限定価格】cocot46plus 本体のみ



XIMAPEX本体 RAZER VIPER本体 TAC4本体

新品ですが、

BUFFALO ルーター WSR-6000AX8-MB(マットブラック)2セット

手作りボードで、初期傷と汚れがあります。

EPSON TM−T20Ⅱ ドロワーセット

神経質な方はご遠慮ください。

STREAM DECK Mk2 ブラック



finalmouse starlight-Pro Tenz S

即購入歓迎です。

melgeek mojo68 キーボード

24時間以内匿名配送にて発送致します。

Xtrfy MZ1 Wireless



液タブHUION Graphic tablet Kamvas 12

値下げは考えておりません。

【新品】FUJI XEROX トナー8点セット



ノートパソコン VAIO VJZ13B 16GB/512GB

#レバーレス

BUFFALO OP-HD6.0WR テラステーション交換用HDD 未開封 新品

#レバーレスコントローラー

エプソン インクジェットプリンター EPSON EW-052A 新品未開封

#アケコン

(美品)Apple 10.5インチタブレット用 Smart Keyboard

#アーケードコントローラー

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

ボタンタイプのレバーレスコントローラー+新品未開封「Brook WINGMAN XE」コンバーターのセットです⭕PC、SWITCH 、PS3で使えます。⭕PS4にての使用は付属の「Brook WINGMAN XE」コンバーターが必要です▲PS5にての使用は6月中旬発売の「Brook WINGMAN FGC」が必要ですボードはRaspberry pi pico GP2040-CE❤スイッチはTTC SpeedSilverです。Cherry MX Speed Sliver スイッチもございます、交換や一部交換は可能です(無料)。(個人的にはTTC SpeedSilverおすすめ。バネの雑音は少なく、より静かでソフトな使い心地)❤Punk Workshop純正ボタンキャップ12個をお付け致します。購入後、取引メッセージにお好みの色と数をご連絡ください。例えば:赤*2、青*2、緑*2、黄*2、桃*1、紫*1、黒*1、透明*1色の希望はなければ、ランダムでご用意致します。⭕サイズ:225*145*20mm⭕ホットスワップに対応気に入らなければお好みのキーに差し替える事が可能です。⭕付属品キー引き抜き工具、USBケーブル、六角レンチ。⭕USB接続時に3種モード切替が可能PCでストリートファイターVにて動作確認済みですが、(PCモードで「Brook WINGMAN XE」(version1.5)コンバーターを使ってPS4にて動作確認済み)PS3、Switchのモードもあります。⭕SOCDモードは3種切替可能です。デフォルトSOCDモードでは、上下、左右の同時押しがニュートラルになります。また、SOCDモードを先発優先モード(上下=上、左右=ニュートラル)後発優先モード(最後の入力が優先)にもセッティングできます。⭕好きな画像をプリントアウトして、カスタマイズできます。(写真10)⭕説明書(日本語)をプリントアウトしてともに発送致します。新品ですが、手作りボードで、初期傷と汚れがあります。神経質な方はご遠慮ください。即購入歓迎です。24時間以内匿名配送にて発送致します。値下げは考えておりません。#レバーレス#レバーレスコントローラー#アケコン#アーケードコントローラー

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

SanDisk PortableSSD 1TB サンディスク ポータブルMagic keyboard Trackpadセット販売Canon Satera LBP251 リサイクルトナー付きK2 lightgrey JIS 茶軸【視覚障害者向け】文章読み上げスキャナーBLACK BOX KVM cat5 エクステンダ for sunXencelabs センスラボ ミディアムバンドルSE ペンタブレット 板タブ【maru様専用】Logicool MX ERGO MXTB1Sエプソン A4カラーインクジェット複合機 カラリオ ブラック EP-884ABOculus Quest 2 オールインワンVRヘッドセット