公式サイト Elizabeth bower イヤリングFabrique Chandelier イヤリング

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エリザベスバウワー エリザベスバウアーFabrique Chandelier (ファブリックシャンデリア)イヤリングマットゴールド×ブラッシュElizabeth bower2023年5月末の結婚式のお色直しで、１時間半ほど使用しました。新品は44,000で販売されていました。(2023.5現在)大切に使い保管しており、目立つ傷や汚れもありませんが、素人検品ですのでご理解ある方ご検討ください。ウェディング

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