数年前にルミネで購入し結婚式のゲストで1度着用したのみです。以降、着る事なく眠っていたので着ていただける方にお譲り致します。

KUMIKYOKU ワンピース

レースや生地、ビジューに取れやほつれ特筆すべき汚れもございません。

ネットショップなどで似たようなデザインのドレスがよく見かけられますが、グレースのドレスはレースやビジューが繊細で上品なドレスが多いように思います。

またこちらのドレスはシルエットが綺麗で袖のフレアが腕を細く見せてくれます。

肩が出ていないので式の際もボレロやストールが必要ないので動きやすかったです☺︎

結婚式のゲストやちょっとした食事会などこれからの季節に活躍するかと思います。

個人保管になりますのでused品にご理解いただける方にお譲りできればと思います。

そのほかご質問などございましたらお気軽にお声掛けください☺︎

【商品説明】

トリアセダブルクロス素材を使用した、フレアー袖がポイントのタイトシルエットワンピース。今季注目されているフリルテクニックを、袖にタックを入れながらたっぷりと入れた、構築的なデザインです。身頃はウエストをしぼった、大人な印象の一枚。ヨークはレースを切り替えることで透け感を出し、女性らしさをプラスします。

36:総丈90.9 身幅42.3 ウエスト73.4 ヒップ88.0 ゆき61.0

定価:41,800円

袖丈···七分袖

柄・デザイン···レース

季節感···春、秋、冬

#パーティードレス

#ビジューワンピース

#レースワンピース

#オケージョン

#グレースコンチネンタル

#ビューティーアンドユース

#23区

#エメ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド グレースコンチネンタル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

