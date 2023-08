最近購入、試着しましたが別商品も購入したため手放します。

定価6,1万円の7割引クレストブリッジ ブラックレーベル新品スーツ上XL下M

〈サイズ〉

YVES SAINT LAURENT ダブルセットアップ

M:着丈68 肩幅44 身幅52.5 そで丈59.5 ウエスト73~82 股上26.5 股下65 すそ周り33 もも周り61 ヒップ102

極美品 バーバリー 高級 モヘア ウール メンズ ブラックスーツ セットアップ



ernest w baker コーデュロイセットアップ

カラー...ブラック

【WARDROBE SMART】ライト オックスフォード セットアップ 黒M

季節感...春, 夏

【16SS my beautiful landlet セットアップ】



[UNITED ARROWS]COZY セットアップ ウォッシャブル スーツ

〈商品説明は公式流用〉

ヒルトン スーツ ab4

大人が求める¨スマートなルックス¨、¨快適な着心地¨の両立に拘ったワードローブ=SMART。アイテムごとに適した最適なシルエット。快適さに拘った機能的なファブリック。

【超美品】ポールスミス Paul Smith ダブルセットアップ 激レア

大人が求める要素がいい塩梅で調和した新感覚のワードローブです。

【美品】ラルディーニ グレースーツ サイズ54



PELLE PELLE ペレペレ ビンテージ セットアップ

ドライタッチのストレッチオックスを使用したウォッシャブル対応セットアップ

クリスチャンディオール スーツセットアップ グリーン 備品



【美品・超希少】Paul Smith セットアップ タキシード風 襟切り替え 黒

■デザイン

【1LDK】DAIWA PIER39 21AW セットアップ NAVY XL

<ジャケット>

[新品]グリーンレーベル カノニコセットアップ

ナチュラルショルダーで、通常よりややシェイプさせたウエストラインがポイント。

極レアLANCELヴィンテージ パープルダブルセットアップ エンブレム

単品でも着られる絶妙な着丈のバランス。

ドルチェ&ガッバーナ セットアップ

構築的な美ボディで、着心地はそのままにスマートに見えるように意図しました。

BOTTER/スラッシュジャケット/ジップパンツ/セットアップ/ボッター

シングル2ボタン、袖口2ボタン本切羽始末、センターベント、ノッチドラペル、両玉フラップポケット、左右内ポケット付のディティール仕様。

ビームスエフ 中村達也氏着用 シャンブレースーツ 46 BEAMS F

背中と袖には裏地がなく大見返しで、大見返しの一部が裏地になっている軽さのある仕様です。

【名作】Brilla per il gusto for BEAMS セットアップ



52 Versace Classic ヴェルサーチ・クラシック スーツ

<パンツ>

LOVELESS セットアップスーツ ラブレス

1プリーツを入れヒップ周りに適度なゆとりを持たせつつ、裾に向かって細くなるスリムテーパードシルエット。

タキシード 4点セット

すっきりとしたキレイなレッグラインがポイント、どんなアイテムとも相性よく使い勝手も抜群です。

Y's for men 99SS 赤ラベル ストライプ スーツセットアップ

ベルトレスでも着用可能で、ウエストはイージー仕様とゴム仕様でフィットしやすく穿きやすいです。

マルゾット社生地 3ピーススーツ Y4

コインポケットも付いてる気の利いたディテールや、ジャスト丈で裾上げなしで穿いていただけます。

DESCENTE デサント セットアップ



式典用スーツ3ピースセット Mサイズ

■素材

極美品 グッチ Bee 総柄デザイン セットアップスーツ 46R

伸縮性のあるストレッチ糸を使用した艶のある表情のドライタッチな合繊素材。

専用です。コルネリアーニ(CORNELIANI) XL super150'S

平織りの無地ですが、凹凸のあるオックス組織が見た目に豊かさを感じさせ、ハリがあるながら、ナチュラルなストレッチ性があるのが特徴です。

美品✨バーバリー セットアップ 銀ボタン ダブル ホースロゴ モヘア AB4

品の良い見た目の印象を保ちながら、ポリエステルのドライな風合いでの日本の気候でも着用頂けるように選定しております。

dunhill イタリア製メンズセットアップスーツ コットン

============================

ラディアル RADIALL

裏地:一部あり

MEN’S TENORAS 黒色にストライプ 3Pセットアップシングルスーツ

透け感:なし

【訳あり品】SHAREEF シャリーフ セットアップ ジャケット パンツ

伸縮:横方向のみあり

【スーツセレクト】スリーピース セットアップ スーツ オールシーズン

光沢感:なし

Needles Velour Track Hoody pant ニードルス

ケア方法:手洗い可・ドライクリーニング

【EDIFICE】カノニコ CFT 3ボタン スーツ シャークスキン

============================

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ビューティアンドユースユナイテッドアローズ 商品の状態 未使用に近い

