【気質アップ】 iPhone 12 pro グラファイト 256 GB SIMフリー スマートフォン本体

機種:iPhone 12 pro

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カラー:グラファイト

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容量:256 GB

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キャリア:SIMフリー

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バッテリー最大容量: 84%

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動作は何も問題なく使えておりました。

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表面は綺麗な状態です。側面に少し傷があります。写真でご確認ください。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

機種:iPhone 12 pro カラー:グラファイト 容量:256 GB キャリア:SIMフリーバッテリー最大容量: 84%付属品:箱初期化済みface idできませんApple直営店にて、SIMフリーとして一括購入した物です。機種変更したので、出品いたします。動作は何も問題なく使えておりました。表面は綺麗な状態です。側面に少し傷があります。写真でご確認ください。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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