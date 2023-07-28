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【気質アップ】 iPhone 12 pro グラファイト 256 GB SIMフリー スマートフォン本体

商品の説明

機種:iPhone 12 pro
Apple iPhone7 32GB まとめ売り
カラー:グラファイト
【かーずー様専用】ページ
容量:256 GB
Galaxy A41 ホワイト
キャリア:SIMフリー
iPhone11 64ギガ　パープル
バッテリー最大容量: 84%
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付属品:箱
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Apple直営店にて、SIMフリーとして一括購入した物です。
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機種変更したので、出品いたします。
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動作は何も問題なく使えておりました。
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表面は綺麗な状態です。側面に少し傷があります。写真でご確認ください。

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商品の状態目立った傷や汚れなし

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機種:iPhone 12 pro カラー:グラファイト 容量:256 GB キャリア:SIMフリーバッテリー最大容量: 84%付属品:箱初期化済みface idできませんApple直営店にて、SIMフリーとして一括購入した物です。機種変更したので、出品いたします。動作は何も問題なく使えておりました。表面は綺麗な状態です。側面に少し傷があります。写真でご確認ください。

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商品の状態目立った傷や汚れなし

【気質アップ】 iPhone 12 pro グラファイト 256 GB SIMフリー スマートフォン本体

58分钟前

【気質アップ】 iPhone 12 pro グラファイト 256 GB SIMフリー スマートフォン本体

¥66,000 ¥35,640

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